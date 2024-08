“L’altro scrigno di Pandora“. Tutti gli eventi

Ancora un fine settimana ricco di spettacoli e appuntamenti per la rassegna "L’altro scrigno di Pandora" che prosegue con grande gradimento di pubblico fino a domenica 4 agosto. Il calendario degli appuntamenti prevede per domani 2 agosto uno spettacolo di magia al parco Giulio Riccomini di San Colombano, con il duo di maghi "Al Quadro", realizzerà uno spettacolo con tanti numeri di magia adatti sia ai bambini che ai più grandi. Sabato 3 agosto la rassegna si sposta invece di qualche chilometro, al parco Pandora sulla via Nuova a Segromigno in Monte.

La serata musicale vedrà l’esibizione delle bande giovanili della locale filarmonica segromignese e del corpo musicale "Giacomo Puccini" di Bozzano. I due complessi si esibiranno singolarmente, presentando musiche da film e canzoni per poi concludere in un momento musicale d’assieme, dando vita ad una sorpresa musicale dedicata al maestro Giacomo Puccini. Domenica 4 agosto finale con il botto sempre al parco Pandora con la Compagnia dei Suonati" che proporrà la commedia in vernacolo dal titolo "Ver campo ‘mpestato". Chi conosce i bravi e giovani attori saprà quanto la serata si preannuncia divertentissima; chi invece non li conosce ha una occasione unica per passare una piacevole serata nel fresco del parco Pandora. La rassegna organizzata dalla filarmonica ‘G.Puccini’ di Segromigno in Monte con la collaborazione del Centro Commerciale Naturale "Indiana e dintorni" e l’associazione "Per San Pietro" , è patrocinata dal comune di Capannori. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero con inizio alle ore 21,15.