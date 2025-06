L’altro scrigno di Pandora. Torna la rassegna estiva con fiabe, musica e teatro

Al via domani, domenica 29 giugno, la rassegna "L’altro scrigno di Pandora", organizzata dalla Filarmonica Giacomo Puccini APS di Segromigno in Monte, con il patrocinio del Comune. Nata otto anni fa in occasione della realizzazione del parco pubblico "Pandora" a Segromigno in Monte, la rassegna offre eventi di svago e intrattenimento nelle calde serate estive, in luoghi suggestivi del nostro territorio.

L’evento inaugurale domenica 29 giugno alle 21.15 sul piazzale della chiesa di San Pietro a Marcigliano, con la celebre fiaba "Cenerentola". "Le fiabe sul piazzale" è diventato un appuntamento fisso dell’estate. La serata, organizzata dal gruppo della Fiaba di San Pietro a Marcigliano, vedrà la partecipazione di numerosi attori e dei giovani musicisti della Junior Band della banda di Segromigno, con testi e regia di Simone Meschi. Quest’anno, la rassegna di Pandora ospiterà come evento speciale il concerto di musica lirica che si terrà domenica 13 luglio nello storico parco di Villa Torrigiani a Camigliano, sempre alle ore 21.15.

Sotto la direzione del maestro Biagio Mazzafera, si esibiranno il tenore Enrico Nenci e il soprano Mirella di Vita. Il programma ripercorrerà la storia della banda di Segromigno, che quest’anno festeggia i 140 anni dalla fondazione, insieme alla storia della musica per banda. Sarà un viaggio musicale lungo 140 anni, con marce sinfoniche, trascrizioni di brani di musica classica, colonne sonore, arie d’opera e musica originale per banda.

La rassegna si concluderà con tre serate al parco di Pandora a Segromigno in Monte, nei giorni venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 agosto. Si inizierà con la serata omaggio al teatro comico italiano dal titolo "Tutti bravi col teatro degli altri", con gli attori Agnese Manzini, Nicola Cosentino e Francesco Nutini.

Sabato 2 agosto sarà il turno della rassegna delle bande giovanili, intitolata "Insieme" in memoria del compianto Maestro Carlo Bardi.

"Questa rassegna è ormai divenuta un appuntamento fisso ed atteso del cartellone dell’ ‘Estate Capannorese’ – spiega l’assessora alla cultura, Claudia Berti - un evento che nel valorizzare il parco Pandora ed altri luoghi del territorio, offre musica e spettacoli di qualità".

Massimo Stefanini