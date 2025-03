Ladro colto sul fatto. Lamette per 2800 euro nascoste sotto le piadine

Ha tentato di rubare toner e lamette da barba, per un valore complessivo di ben 2.800 euro in un supermercato della periferia, nascondendoli sotto delle piadine, ma gli è andata male. Così la Polizia di Stato di Lucca ha arrestato un cittadino rumeno di 34 anni per furto.

L’episodio risale al pomeriggio del 28 febbraio scorso, quando gli addetti alla sicurezza del supermercato Esselunga di San Concordio hanno avvisato direttamente la Polizia per un uomo che, con fare sospetto, stava asportando dal supermercato della merce senza pagarla. Il presunto autore del gesto è stato fermato subito dopo le porte di uscita del supermercato.

Gli operatori hanno potuto riscontrare che il giovane arrestato, nascoste in due buste rigide, sotto delle piadine, aveva occultato toner e lamette da barba per un valore totale di 2.800 euro. L’uomo, una volta arrestato, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il giudice ieri mattina ha deciso per lui il divieto di dimora a Lucca in attesa del processo rinviato per concessione dei termini a difesa chiesti dal suo avvocato.

Non è la prima volta che vengono scoperti gli autori di raid di questo genere. Si tratta di bande organizzate che agiscono su commissione e prediligono questo tipo di merce spesso priva di sistema antitaccheggio e relativamente costosa.