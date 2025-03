Ladri in azione di notte. Fanno brillare bancomat

Un rumore sordo nella notte tra venerdì e sabato, non eccessivamente eclatante, tanto che qualcuno ha pensato si trattasse di un tuono del temporale, altri ad un incidente stradale. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat del Monte dei Paschi di Siena (la filiale si è trasferita da tempo ed era rimasto solo l’erogatore di denaro), in via Romana Lucchese a Galleno, il paesino, diviso tra i Comuni di Castelfanco di Sotto e Fucecchio, ma a poche centinaia di metri dalla provincia di Lucca e da Altopascio.

I banditi hanno agito nel cuore del piccolo borgo, dove si trovava l’azienda di credito, di fronte ad attività produttive, a quell’ora chiuse e a diverse abitazioni. Sarà l’attività investigativa delle forze dell’ordine che stanno indagando sull’accaduto, a ricostruire la tecnica utilizzata: tempo fa i malviventi utilizzavano addirittura l’acetilene. Per conoscere l’entità del bottino bisognerà attendere la stima esatta, anche se nel fine settimana questi apparecchi vengono ricaricati in previsione di un maggiore afflusso di prelievi.

I soliti ignoti hanno agito di fronte alle telecamere della videosorveglianza, senza preoccuparsene. Di fronte vi sono bar, pizzeria ed altri esercizi commerciali, ma la gang ha agito in pochi attimi. Qualche anno fa, invece, alla stessa banca e sempre di notte, la deflagrazione fu potentissima, con i detriti che volarono a centinaia di metri di distanza.

M.S.