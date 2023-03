Ladri a segno in un’abitazione, messi in fuga dal cane in un’altra

Ladri in azione sabato sera a Lucca e nella Piana. In città, soliti ignoti in azione in via Romagnoli, accanto allo stadio Porta Elisa. Si è trattato di malviventi acrobati perché hanno scalato il muro fino ad arrivare al primo piano dove sono riusciti ad entrare forzando una finestra. Chiari i segni dell’effrazione. In casa non c’era nessuno in quel momento. Una volta all’interno gli autori del blitz criminoso hanno messo a soqquadro tutte le stanze. Bottino ingente, costituito da un paio di orologi marca Casio, anelli ed altri monili in oro. Ai titolari della villetta non è rimasto altro che avvisare i carabinieri i quali si sono recati sul posto per un primo sopralluogo. Indagini in corso.

Ladri invece messi in fuga dal cane in via della Chiesa a Tassignano, frazione capannorese, dove i soliti ignoti hanno preso di mira la zona dell’ex scuola elementare, a breve distanza dalle case oggetto del raid che misero a segno una quindicina di giorni fa. Un paio di individui, descritti con cappellino e vestiti di scuro, hanno clamorosamente sbagliato valutazione, pensando che in casa non ci fosse nessuno. Poco prima di cena hanno forzato una porta e si sono trovati di fronte l’animale che ha cominciato ad abbaiare creando un gran baccano e assalendo i malviventi che hanno dovuto battere in ritirata, sia per la veemenza del cane sia perché i proprietari si sono recati a verificare cosa stesse accadendo, facendo in tempo a scorgere le sagome dei due in giardino che stavano fuggendo.

Si è scatenato il tam tam di segnalazioni e sul posto è anche arrivata una pattuglia della polizia municipale. Spesso in questi tentativi i ladri provano in una strada intera o in un quartiere, cercando di racimolare oggetti in oro, i più ricercati. Stavolta sono stati costretti a desistere.

Massimo Stefanini