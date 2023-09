Ladra di cellulare trovata e denunciata

Donna ruba un telefono ad una giovane mamma al

parco e viene denunciata dai carabinieri. I fatti iniziano nel mese di febbraio 2023 quando una giovane mamma residente a Bagni di Lucca aveva presentato querela nei confronti di una ragazza che le aveva rubato con destrezza il proprio telefono cellulare mentre lei dondolava il figlio

sull’altalena. I Militari della Stazione di Bagni di Lucca, a distanza di 7 mesi, sono riusciti ad individuare la

presunta responsabile in una donna albanese di 32 anni, in Italia da circa

un anno, nonché a recuperare il telefono con grande soddisfazione della parte offesa, non tanto per l’oggetto in se

stesso, ma per i tanti ricordi contenuti.

La donna albanese è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Lucca con l’accusa di furto

aggravato.