L’addio di Corfino alla prof. Lemmi Il suo impegno per cultura e sociale

Si è svolto ieri, nel santuario della Madonna a Corfino, in Comune di Villa Collemandina, con una grande partecipazione di persone, il funerale della professoressa Bruna Lemmi, prematuramente deceduta all’età di 65 anni, lasciando nel dolore la figlia, la mamma, il fratello e tutti gli altri famigliari e parenti. Per volontà dell’estinta soltanto opere di bene in suo ricordo. La professoressa Lemmi, architetto, aveva insegnato Educazione Tecnica in varie Scuole Medie della Valle del Serchio da Castelnuovo a Gallicano. Era anche presidente della nota associazione culturale della Compagnia dell’Aschera che recita le opere in dialetto corfinese. Inoltre era impegnato nel volontariato locale a cominciare dall’Associazione Autieri sezione di Castelnuovo di Garfagnana. Alla famiglia Lemmi giungano le condoglianze anche della nostra redazione.

Dino Magistrelli