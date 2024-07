Giocare con il teatro e con la musica per sprigionare la creatività. Proseguono fino ai primi di agosto i laboratori creativi per bambini e ragazzi a Porcari, nell’ambito della decima edizione del Lucca Teatro Festival - "Che cosa sono le nuvole?", realizzato da La Cattiva Compagnia con il contributo di Comune di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio di Provincia di Lucca, Fondazione Toscana Spettacolo, in collaborazione con Comune di Lucca (Biblioteca Civica Agorà), Comune di Porcari (Biblioteca Comunale - Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara), Comune di Capannori, F.I.T.A. – Comitato Provinciale di Lucca, Scuolina Raggi di Sole, Real Collegio, Animando – Centro di Promozione Musicale; Maria Pacini Fazzi Editore, Artebambini, BadaBimbi.

Al fianco del ricco calendario di spettacoli per le famiglie, ogni lunedì ci sono anche i laboratori per bambini e ragazzi, tutti a ingresso o partecipazione gratuita su prenotazione (per informazione scrivere a: [email protected]).

Ben due i percorsi realizzati: i laboratori creativi "Do, Re Mi ... Fa Teatro!" nei lunedì di luglio alla Biblioteca Comunale di Porcari (per i bambini di età 6/11); e il laboratorio teatrale "Note a margine" nell’ultima settimana di luglio presso l’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

Nel dettaglio i prossimi appuntamenti alla Biblioteca di Porcari realizzati in collaborazione con Comune di Porcari, prevedono (dalle 17 alle ore 18,45) "Spartiti d’artista" e "Tattiloleteche sonore" due occasioni per giocare con la musica. Da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto dalle 10 alle 13 spazio al laboratorio teatrale “Note a Margine“.

Barbara Di Cesare