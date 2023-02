“La vita davanti a sé“ con Silvio Orlando

di Maurizio Guccione Il teatro del Giglio propone al pubblico un nuovo interessante spettacolo di prosa che vede come attore protagonista e regista Silvio Orlando, accompagnato dall’Ensemble dell’orchestra Terra Madre diretta da Simone Campa. Con “La vita davanti a sé” (venerdi 3 e sabato 4 marzo alle ore 21, domenica alle ore 16), il noto attore napoletano porta sul palcoscenico questa interessante riduzione teatrale, tratta dall’omonimo romanzo di Romain Gary, scritto sotto lo pseudonimo di Émile Ajar e uscito nel 1975. Una storia vissuta in un quartiere multietnico parigino, dove si incontrano i temi della società degli “invisibili”, fondamentalmente dolorosa, che tuttavia restituisce un fare ironico che si addensa all’amore attraverso il vissuto tra il bambino arabo, Momò, nel rapporto speciale con Madame Rose, l’anziana donna ebrea che cresce i figli delle prostitute. Silvio Orlando, attore stimato dal pubblico, ha lavorato con importanti registi, da Moretti a Virzì, da Salvatores a Luchetti, Mazzacurati, Placido e Pupi Avati. Non è nuovo a interpretare personaggi che suggeriscono temi profondi, che spesso si muovono in una cornice all’interno della quale abitano i diritti civili, i travagli, le vite intense e toccanti, gli “ultimi”. Noto al grande schermo per aver recitato in una cinquantina di...