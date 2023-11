La visita guidata a “Suor Eufrasia“ concede il bis

Oggi alle 15.30, visto il successo di partecipazione al precedente appuntamento, nell’ambito degli incontri della Pittura che suona dialoghi tra musica ed arte, l’Associazione Concentus Lucensis lancia una visita guidata alla Biblioteca statale di Lucca per la mostra “Suor Eufrasia Burlamacchi (1478-1548): Scrivere, miniare, cantare nella Lucca del Cinquecento“. Suor Eufrasia Burlamacchi figlia di Costanza Trenta e Giovanni Burlamacchi è stata una raffinata miniaturista, e visse ed operò nel convento di San Domenico. La mostra è stata curata dalla Prof.ssa Loretta Vandi dottore in storia dell’arte (Università di Losanna), già professore di storia del libro, Scuola del Libro, Urbino. La visita è a cura del Dott. Federico Caruso. Per chi fosse interessato si ricorda che l’ingresso è gratuito ma i posti sono limitati, e quindi è obbligatoria la prenotazione a [email protected]. La Biblioteca Statale è in Via Santa Maria Corteorlandini, 12. La mostra proseguirà fino al l 15 dicembre.