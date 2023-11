La via d’uscita in uno studio dell’Autorità Proposta di legge regionale della Lega: studio commissionato alla società Ref Ricerche evidenzia che la dimensione ottimale di una società che gestisce la risorsa idrica non deve superare 150mila utenze, ovvero al massimo 450mila persone. Sub ambiti territoriali sovrapposti ai confini provinciali, eccezione per Firenze.