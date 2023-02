“La via della fertilità“, il libro delle risposte della dottoressa Valentino

Spesso pensiamo a come preservare la nostra pelle, la nostra salute mentale e fisica.. ma poco parliamo, soprattutto ai nostri giovani, di come custodire la propria fertilità. Valeria Valentino, ginecologa, medico specialista della fertilità e autrice del Libro “La Via della Fertilità” prova ad entrare nelle case delle persone rivolgendosi ad ogni età parlando di tematiche naturali che fanno parte del nostro essere umano e di cui non dobbiamo vergognarci.

Con eleganza e professionalità, con un linguaggio magistrale e allo stesso tempo chiaro, aiuta a: renderci più consapevoli rispetto alla tematica della fertilità, aspetto che purtroppo spesso rischia di essere considerato scontato ma, in realtà, la dottoressa ci spiega che non lo è. Infatti, si stima che nel 2025 il 25% delle coppie che desiderano avere un figlio rischia di trovarsi in difficoltà. Infatti se ci pensiamo bene non siamo né eterni né eternamente giovani, insieme a noi invecchiano gli ovociti e il liquido seminale peggiora nella qualità. Oltre a questo possono esserci patologie di cui magari non si era a conoscenza che possono rendere più difficile la partenza di una gravidanza.

Ecco allora l’importanza della prevenzione, anche attraverso uno stile di via sano e con una dieta adeguata. C’è tanta speranza in questo libro, con il motto di Valeria #credercisempre, anche dove sembra non esserci alcuna possibilità. Un libro da consigliare soprattutto ai giovani che vogliono preservare la loro fertilità. Spesso lo vediamo come un aspetto lontano per la loro età o forse ci vergogniamo o non riteniamo opportuno di parlare di queste tematiche con loro? Sabato alle 18 alla Libreria Fuori Porta, in Via Dante Alighieri 154 Arancio, si parlerà di questo con la dottoressa Veronica Celli, psicologa e psicoterapeuta, che presenterà anche il libro della dottoressa Valentino, a disposizione per le domande.