La Valle piange Lanini. Addio allo storico prof

"La lotta la continueranno i giovani". Con queste ultime parole i figli ricordano il loro padre Enzo Lanini, scomparso venerdì all’età di 86 anni. Insegnante alla scuola elementare, fu assessore negli anni ’60 nell’amministrazione di sinistra a Bagni di Lucca, la prima nella "bianca" provincia di Lucca dove imperava la Democrazia Cristiana con maggioranze assolute nei comuni, guidata dall’allora giovane sindaco socialista Mario Lena. Nel 1965, in disaccordo con la linea politica nazionale del PSI, lasciò il partito fondando il PSIUP. Successivamente, fin dagli anni ’70, fu dirigente e attivista sindacale nella CGIL, dirigendo per molti anni la Camera del Lavoro di Fornaci di Barga. Da circa mezzo secolo curava a Montefegatesi l’allestimento annuale, in estate, della Mostra storica della Resistenza e dell’Emigrazione in collaborazione con la Filef Lucchese, il patrocinio della Regione Toscana e del comune di Bagni di Lucca, sempre molto visitata. Ha scritto diversi libri, documentando i fatti storici della zona, studiando a fondo la Resistenza nell’XXI zona e l’emigrazione che aveva decimato il paese di Montefegatesi. Come ci tengono a ricordare i figli e la moglie Maddalena Taliani , la lotta alle diseguaglianze ed il lenimento della sofferenza altrui, anche morale, sono state la sua stella polare. La famiglia rivolge un grazie a tutti per aver condiviso con lui una parte di strada. Bagni di Lucca perde un protagonista della sua storia politica e sindacale. La salma sarà esposta fino a lunedì all’obitorio dell’ospedale di Barga, dove sarà tenuta una cerimonia civile prima dell’avvio alla cremazione. Anche il nostro giornale si unisce al cordoglio generale, espresso dalla autorità locali e dalla popolazione, porgendo ai familiari sentite condoglianze.

"Il Partito della Rifondazione Comunista di Lucca esprime la sua vicinanza alla famiglia di Enzo Lanini - scrive il partito in una nota -. Purtroppo scompare una figura che è stata ed è un esempio per tutti i lavoratori e gli antifascisti della Valle del Serchio e di Lucca. Enzo,ha partecipato alla vita politica e sindacale, oltre al suo impegno nelle scuole". Marco Nicoli