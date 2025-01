La Torretta d’oro al missionario laico Bianucci

È il massimo riconoscimento a Porcari. Torretta d’oro a Luca Bianucci per il suo instancabile impegno missionario e sociale. Bianucci dal 1996 opera in Brasile a servizio degli ultimi dal sindaco, Leonardo Fornaciari, al termine di un emozionante incontro pubblico durante il quale Bianucci ha condiviso la sua esperienza di vita. La serata è stata, infatti, l’occasione per ripercorrere le tappe della vita del missionario laico, cresciuto a Porcari dove ha compiuto il suo percorso scolastico e umano. Il racconto delle sue missioni in Brasile ha offerto uno spaccato di dedizione, sacrificio e impegno per le comunità più vulnerabili. Dalla sua prima esperienza a São Luís do Maranhão, dove ha lavorato con bambini e adolescenti in condizioni di estrema povertà, fino ai progetti di sviluppo sociale a Rio Branco e Aracaju, Bianucci ha saputo coniugare solidarietà e competenza, costruendo ponti tra realtà diverse. Tra i suoi contributi più significativi, la creazione della Pastoral do Menor, il sostegno ai malati di lebbra e la realizzazione di pozzi per l’accesso all’acqua potabile nelle zone più aride del Brasile. Per l’occasione non è voluto mancare l’allora parroco di Porcari, don Agostino Banducci, guida spirituale di Luca Bianucci che in gioventù lo incoraggiò a seguire la sua vocazione missionaria. Presenti anche l’attuale parroco, don Americo Marsili, e una rappresentanza dell’amministrazione comunale. E’ stato sottolineato come la storia di Bianucci sia motivo di orgoglio per Porcari, definendolo un esempio di altruismo e dedizione.

Ma.Ste.