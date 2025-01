La svolta eco nel trasporto pubblico. In funzione i primi bus elettrici nel tratto Palatucci-centro-stazione

Lucca compie un importante passo avanti nella mobilità urbana e nella qualità della vita del centro storico: i primi sei autobus elettrici Karsan da 6 metri sono ufficialmente operativi e in servizio sulla Linea 3+.

Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, il trasporto pubblico cittadino diventa in questo modo più efficiente, moderno e rispettoso dell’ambiente, con un investimento che rientra nel più ampio piano di trasformazione della mobilità urbana.

I mezzi, presentati alla cittadinanza a dicembre 2024 e finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation Eu e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – con un investimento complessivo intorno ai 15 milioni di euro – collegano il parcheggio Palatucci con la Stazione FS, attraversando il cuore del centro storico (porta San Pietro – piazza Napoleone – San Frediano – Santa Maria) con una frequenza di circa 12 minuti.

Questo è solo il primo passo: entro l’inizio del 2026 entreranno in funzione altri 19 autobus elettrici, per un totale di 25 mezzi a zero emissioni.

L’operazione, realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Lucca e Regione Toscana, è coordinata da Autolinee Toscane, l’azienda che gestisce il servizio pubblico nella nostra Regione.

L’assessore alla mobilità Remo Santini ha espresso grande soddisfazione per l’entrata in servizio dei nuovi autobus.

“Lucca – dice Santini – si conferma all’avanguardia nella mobilità urbana. Con l’introduzione di questi autobus elettrici, miglioriamo concretamente il trasporto pubblico, rendendolo più efficiente e sostenibile. È un passo importante per la nostra città e per la qualità della vita dei cittadini.” Santini ha poi sottolineato la visione a lungo termine dell’amministrazione:

“Non si tratta solo di un investimento tecnologico, ma di un impegno concreto per l’ambiente e per il centro storico. Vogliamo che Lucca diventi un modello di mobilità sostenibile, capace di coniugare innovazione e rispetto per il nostro straordinario patrimonio culturale.”

In queste prime settimane di servizio, l’amministrazione monitorerà attentamente l’integrazione dei nuovi mezzi nel contesto urbano, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio e garantire un’esperienza di viaggio sempre più confortevole per cittadini e visitatori.

Questo progetto rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Lucca per una mobilità più ecologica e innovativa, confermando l’impegno della città verso un futuro più sostenibile.

L.S.