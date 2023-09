La storia si rinnova. Campanari e lumini per una festa millenaria. Le foto più belle

E’ possibile mantenere uguale una manifestazione negli anni e al tempo stesso cambiarla? No, non è una domanda marzulliana, è ciò che accade da secoli alla Luminara di Santa Croce. Uguale lo è nella sua sfilata per le vie del centro storico, con le sue luci e con il suo capitolo finale in Cattedrale (quest’anno eccezionalmente all’esterno per i lavori al Volto Santo); diversa perché cambiano (magari non proprio tutti gli anni, ma ciclicamente) parte degli attori sia religiosi che istituzionali che le persone che partecipano alla sfilata. Eppure, la Luminara, così come attraversa il centro storico di Lucca, attraversa da secoli anche il cuore dei lucchesi e da qualche anno a questa parte anche dei tanti turisti che rimangono folgorati da un evento straordinario. Un evento che anche quest’anno è stato immortalato con sapienza dal nostro Foto Alcide che attraverso queste splendide immagini contribuisce a raccontarci la Luminara.

E decisamente importante come sempre è anche il contributo dei Campanari Lucchesi per la Festa dell’Esaltazione della Santa Croce di quest’anno. In particolare ieri, giorno della vigilia, in città intorno a mezzogiorno, sono echeggiati i rintocchi dell’Angelus e, in seguito, i classici “doppi“ a mano lucchesi. I campanili del centro storico coinvolti sono stati quelli delle chiese di San Pietro Somaldi e San Tommaso in Pelleria. Infine, le 4 antiche campane della Basilica di San Frediano hanno risuonato a doppio manuale all’uscita dei Primi Vespri celebrati ieri sera alle 18 nella chiesa Cattedrale e nell’ora che precede la partenza della Luminara. Una magia che si rinnova grazie alla maestria del nostri Campanari che mantengono viva la tradizione.