“La storia di Emanuela a casa Gori“

Emanuela è una signora di 74 anni che nel 2023 è stata colpita da una grave emorragia cerebrale che l’ha porta al coma con conseguente perdita di contatto con la realtà di vita. I familiari fin dal primo momento gli sono stati vicini assistendola sia nella fase acuta di ricovero Ospedaliero che durante il periodo di accoglienza presso l’unità cerebrolesi di Volterra. Poi, finalmente, la svolta. “Il rientro a domicilio che però – così i familiari – non risultava sostenibile per noi. Emanuela non ha figli, coniuge con bisogni assistenziali e quindi il supporto poteva essere dato dai fratelli e cognata. Da qui la scelta di ricovero in una struttura Residenziale: la Rsa Don Alberto Gori di Marlia“(nella foto un’immagine generica degli ospiti della residenza).

“La struttura ha accolto Emanuela anche se la complessità assistenziale era importante con premura, attenzione e professionalità. Gli interventi assistenziali si sono allineati a quelli fisioterapici e educativo-socializzanti ponendo Emanuela al centro delle attenzioni con un percorso assistenziale definito e concordato con i familiari che sono stati attivi e presenti ogni giorno. Grazie a questa sinergia Emanuela ha cominciato ad aprirsi nuovamente agli stimoli fino ad arrivare oggi a lanciare baci e addirittura a intraprendere un percorso logoterapico per la stimolazione/educazione del linguaggio. Emanuela è presente si sforza di interloquire con gli altri e vuole caparbiamente continuare a vivere la sua vita. A fronte di quanto sopra ci teniamo in particolare come gruppo familiari di Emanuela a porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a tutta l’equipe della Rsa don Alberto Gori che ha saputo governare una complessa situazione assistenziale.Ringraziamo il medico di medicina generale Dott. Davide Frediani, la direzione della Struttura, in particolare al Dott. Svaldo Sensi Direttore della Capannori Servizi“.