La stagione di Animando Fantasie pucciniane con Artesano e Ciardelli

Grande appuntamento oggi alle 17 per gli amanti della musica pucciniana nell’auditorium della biblioteca Agorà, per la stagione di “Animando“: un concerto per arpa e contrabbasso che appartiene al progetto “How I met Puccini“ con le musiciste Anna Astesano e Valentina Ciardelli. In programma due fantasie realizzate da Valentina Ciardelli, ispirate alle opere di Giacomo Puccini Le Villi e La Bohème. Prima assoluta della fantasia “Nei cieli bigi” - fantasia sui temi de “La Bohème” per arpa e contrabbasso (V. Ciardelli G. Puccini).