La staffetta di Palazzo Orsetti. Barsanti è il nuovo vicesindaco

Cambio della guardia annunciato a Palazzo Orsetti: Fabio Barsanti, leader di Difendere Lucca e attuale assessore allo Sport, alla Protezione Civile e alle Frazioni è da ieri vicesindaco. Prende il posto di Giovanni Minniti, assessore al Sociale e alla Sicurezza, che è stato il numero due della giunta Pardini praticamente fin dal suo insediamento.

Il passaggio delle consegne è avvenuto con la nomina formale da parte del sindaco Pardini che nella stessa giornata ha deciso anche di conferire al consigliere Elvio Cecchini uno specifico incarico per lo svolgimento di attività di studio e di formulazione di proposte per coordinare il processo di attuazione tecnico-amministrativo del Piano attuativo e del progetto di recupero della Manifattura Sud, in coerenza con gli obiettivi del mandato.

Si tratta di due provvedimenti lungamente attesi: nel caso di Barsanti, addirittura, era stato ipotizzato dovesse essere lui a iniziare il come vice, ma non è detto non trovino nuova linfa le polemiche dell’opposizione per gli incarichi ricoperti a suo tempo dall’attuale vice sindaco che nel 2017 iniziò la passata consiliatura come consigliere comunale di CasaPound con cui aveva raccolto circa l’8 per cento dei suffragi tra i lucchesi. Nelle intenzioni del sindaco, Barsanti sarà il secondo vicesindaco, mentre il terzo nella fase finale del mandato, dovrebbe essere un esponente di Fratelli d’Italia, con una lotta che si preannuncia tra Moreno Bruni e Nicola Buchignani.

Per ora, comunque, sono due i ritocchi alla squadra che governa la città da parte del sindaco Pardini, che in più di una occasione ha ribadito la volontà di proseguire con questo gruppo di persone. "Sono veramente contento e orgoglioso – spiega il neo vicesindaco Fabio Barsanti – e per me è un onore essere vicesindaco della mia città. Si sapeva che ci sarebbe stato l’avvicendamento: era cosa nota, ma non per questo meno emozionante, ed è il risultato del contributo elettorale fondamentale dato da Difendere Lucca e del contributo importante che il nostro gruppo sta dando a livello amministrativo. Questi due anni sono stati intensamente dedicati allo sport che ha avuto un cambio di passo oggettivo, adesso potrò essere ancora più vicino alla città e al suo territorio, a quasi metà mandato, confrontandomi con il maggior numero di cittadini. Se mi attendo delle polemiche? Confido nella serietà dell’opposizione e sul suo rispetto del risultato elettorale sancito dai cittadini, anche se, viste certe strumentalizzazioni di questi due anni, ho qualche dubbio".

Come primo atto, particolarmente simbolico, Barsanti ha deposto – in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, insieme agli assessori alla Cultura Mia Pisano e al Patrimonio Moreno Bruni, al presidente del consiglio comunale Enrico Torrini, ad alcuni consiglieri comunali e all’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia– una corona d’alloro presso il monumento dedicato ai Caduti che si trova nel parco della Rimembranza di piazzale Verdi.

Fabrizio Vincenti