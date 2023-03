La “Settimana del cervello“ A “IMT“ riflettori sugli adolescenti tra sofferenza psichica e sociale

Torna anche quest’anno uno degli eventi divulgativi più attesi nel campo delle neuroscienze: per l’ottava volta consecutiva la Scuola IMT ospita la “Settimana del cervello”, un appuntamento rivolto al grande pubblico e dedicato ad accrescere la consapevolezza delle persone sull’organo più straordinario e affascinante del nostro corpo e la sua area di ricerca. Un programma ricchissimo per l’edizione 2023 che prende avvio lunedì 13 marzo alle 17.15 con un evento inaugurale in collaborazione con Ancri - Associazione nazionale insigniti dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, interamente dedicato al cervello nella fase dell’adolescenza e al benessere psicologico dei giovani. Ad aprire i saluti istituzionali sarà il rettore della Scuola IMT Rocco De Nicola, seguiranno Tommaso Bove, presidente nazionale Ancri, Donatella Buonriposi, dirigente Ust di Lucca e Massa Carrara e il prefetto Francesco Esposito. L’avvio della conferenza inaugurale è a cura di Pietro Pietrini, direttore dell’Unità di ricerca Momilab della Scuola IMT e delegato nazionale Ancri alle Neuroscienze per il benessere delle future generazioni, con “Cervello e adolescenza: un viaggio nella tempesta?”; seguiranno Benedetto Vitiello, professore in Neuropsichiatria infantile all’Università di Torino e direttore di Neuropsichiatria infantile all’Ospedale Regina Margherita di Torino con “La sofferenza psichica nell’adolescenza: come riconoscerla e cosa fare”. Sarà...