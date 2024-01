La scuola per la pace mette al centro i bambini

Una mostra, un reading teatrale, incontri e presentazioni di libri sul tema, nonché la proiezione di un film: sono queste le iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza, organizzate dalla Provincia, dalla Scuola per la Pace e dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in provincia di Lucca, in occasione del Giorno della Memoria che quest’anno mette al centro bambini e adolescenti.

"La Scuola per la Pace e la Provincia hanno dedicato il Giorno della Memoria ai bambini - commenta il presidente Luca Menesini - sia attraverso la mostra dedicata alle opere di Helga Weissova, sia attraverso le altre iniziative, poiché siamo convinti che l’uccisione di almeno un milione e 100mila bambini ed adolescenti possa, da solo, dimostrare l’enormità di quell’orrore che fu la Shoah. Ritengo fondamentale, oggi più che mai considerando che stanno lentamente scomparendo i testimoni diretti, che ci si rivolga alle scuole per coltivare la memoria di quello che accadde in quegli anni bui e penso che farlo attraverso quello che bambini e adolescenti scrissero o disegnarono sia ancora più coinvolgente per le studentesse e gli studenti delle nostre scuole. Sono come dei loro ‘compagni di classe’, lontani nel tempo, che raccontano loro un’esperienza terribile e piantano i semi affinché quell’orrore non abbia più a ripetersi verso alcun essere umano".

"Proporre una riflessione sul passato che non passa – sottolineano i coordinatori della Scuola per la Pace Leana Quilici, Andrea Menchetti, Andrea Salvoni, Antonio Chiaravalloti e Daniele Silvestri - è un antidoto alle paure, alla sfiducia e alla rassegnazione imperanti e rappresenta un investimento per il futuro della democrazia, che ha bisogno di cittadini attivi perché consapevoli. Questo si intende per cultura della pace".

La mostra "Disegna ciò che vedi - Helga Weissova da Terezin: i disegni di una bambina" inaugura a Palazzo Ducale (Sala Accademia I) il 22 gennaio con un doppio appuntamento, il primo riservato alle scuole (alle 10) e il secondo aperto a tutta la cittadinanza e, in tutte e due le occasioni, l’inaugurazione sarà seguita dal reading teatrale "Fiori spezzati, Anne e le altre bambine", la lettura di brani di diari di guerra e musica a cura di Sandra Tedeschi (voce narrante) e Maria Elena Lippi (chitarra e voce).

E’ possibile per le scuole di ogni ordine e grado di visitare gratuitamente la mostra con guida per tutto il periodo di apertura: in questo caso la prenotazione è obbligatoria.