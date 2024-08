La scomparsa del prof Viglione. A lui si deve la ginecologia di Barga

E’ scomparso il prof Arturo Viglione, figura illustre della comunità di Barga, nonché stimatissimo medico conosciuto in tutta Italia, esperto nella cura e nello studio dell’infertilità. All’ospedale di ‘San Francesco’, dove fu chiamato dall’allora presidene Guelfo Marcucci per fondare il reparto di ostetricia e ginecologia. Sotto la sua guida il reparto è divenuto un fiore all’occhiello conosciuto a livello nazionale e un punto di riferimento per la procreazione assistita.

A Barga per le sue cure arrivavano decine e decine di coppie da tutta Italia; con i protocolli da lui seguiti sono state ottenute peraltro molte gravidanze naturali con donne che venivano da tentativi falliti di Pma (procreazione medicalmente assistita). Sono nati a Barga, nel suo piccolo ospedale, anche tanti figli di celebrità nazionali, attori, personaggi dello sport e non solo.

"Questa triste notizia è un momento di dolore per tutta la comunità – ha commentato ieri la prima cittadina di Barga, Caterina Campani - A lui dobbiamo tanto: è stato un punto di riferimento per Barga, per quello che ha fatto per il reparto di ostetricia e ginecologia e per l’ospedale di Barga; con lui il nome del nostro ospedale ed il nome di Barga sono arrivati in tutta Italia dove forte è ancora la stima di tante famiglie per il suo lavoro. Quando ancora era in attività nel suo studio una volta mi fece vedere i tanti album delle fotografie inviate dai genitori da tutta Italia, dei bambini nati grazie a lui nel nostro ospedale. E’ un ricordo che conservo tra le cose più belle a conferma della splendida storia del nostro ospedale".

Anche il prof Umberto Sereni, che quando fu sindaco di Barga conferì la cittadinanza onoraria al prof Arturo Viglione, lo ricorda: "La comunità di Barga perde una figura di straordinario spessore, umano e scientifico. Il debito che noi barghigiani abbiamo contratto con il prof. Viglione ci impegna a qualificare sempre più quel modello che è rappresentato dal reparto di ginecologia che lui ha voluto, creato e realizzato".

Alla famiglia, tra cui il dottor Vincenzo Viglione, responsabile del reparto di ostetricia e ginecologia di Barga, giungano le nostre condoglianze.

Luca Galeotti