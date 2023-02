La scelta giusta di Umberto Paradossi "Per la nostra vita ha rischiato la sua"

Rimanere indifferenti a quei racconti che ricordano gli anni più bui che la storia possa testimoniare, a quella commozione palpabile nelle parole e negli occhi lucidi, è stato impossibile per chiunque dei presenti. L’indifferenza, è stato ricordato ieri, è amica dei carnefici, uccide allo stesso modo. Lo sapeva bene Umberto Paradossi, imprenditore lucchese scomparso nel 1986 a 81 anni, che di fronte alle leggi razziali e alle deportazioni naziste della seconda guerra mondiale non è stato indifferente, non è stato complice. Al contrario, con coraggio e umanità, ha aiutato la famiglia Fernandez Affricano, appartenente alla comunità ebraica livornese, a scappare da quegli orrori. Una scelta per la quale, ad 24 agosto 2021, gli è stato riconosciuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni“, l’onorificenza che viene conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, a tutti coloro i quali hanno salvato anche un solo ebreo dal genocidio nazista, anche a costo di rischiare la propria vita. Una storia che merita di essere raccontata perché merita di essere ascoltata, ieri, oggi e domani, soprattutto da chi ha di quegli anni, non avendoli vissuti, una conoscenza scolastica e asettica. Colpisce, in tal senso, il discorso fatto dalla giovane Anna Paradossi, bisnipote di...