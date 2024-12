La riprese de “L’altro ispettore“. Tutte le chiusure della settimana

Questo il piano delle riprese della serie tv “L’altro ispettore“ per la quarta settimana con le relative ordinanze da lunedì a sabato. Set: Passerella Stazione ferroviaria. Domani 2 dicembre, dalle ore 0 alle ore 24: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli di produzione, in via Vincenzo Civitali dal n.77 ad intersezione con via Nottolini. Set: Appartamento in Corte del Gallo n. 13 + Garage in Corte del Gallo n. 11. Da martedì 3 dicembre a venerdì 6 dicembre dalle ore 0 alle ore 24: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli di produzione, in Piazza Bernardini con intersezione via del Gallo, per n. 10 stalli. Nel resto della piazza si potrà parcheggiare. Divieto di sosta con rimozione coatta, in Corte del Gallo intera area (è consentito transitare in via del Gallo con modalità stop & go). Divieto di sosta in Piazza S. Maria Bianca per n. 4 stalli. Set: Scuola Carducci, Piazza San Ponziano. Il 7 dicembre dalle ore 0 alle 24: divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli di produzione, in Piazza San Ponziano. Divieto di sosta con rimozione coatta in via Elisa dal n.63 a intersezione Piazza San Ponziano. I residenti del centro potranno parcheggiare negli stalli blu.