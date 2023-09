la richiesta

Turno di notte tutto l’anno per gli agenti della polizia municipale di Altopascio. Lo chiede compatta la minoranza in consiglio comunale, alla luce di quanto avvenuto nelle ultime settimane. Il tema, ovviamente, è quello della sicurezza. "Tutta unita l’opposizione - si legge in una nota - ha presentato una mozione su un problema molto sentito dalla cittadinanza, che si lamenta delle molte risse che si sviluppano a causa di uno spaccio di sostanze stupefacenti a tutte le ore del giorno, come hanno dimostrato le ultime scoperte delle forze dell’ordine".

Sempre in ambito sicurezza è stato ricordato l’episodio che ha visto vittima Luigi Pulcini, l’uomo deceduto a seguito di una selvaggia aggressione senza motivo. Un clima negativo, di paura, che deve cambiare per Valerio Biagini, Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi. Certamente, in questo senso, non è stata apprezzata da parte degli estensori della mozione la decisione di non iscriverla all’ordine del giorno del prossimo consiglio, "un altro segnale del disinteresse e del disagio dell’amministrazione comunale verso queste tematiche. Evidentemente - dice la minoranza - sindaco e maggioranza non la considerano una priorità o, forse, hanno paura a parlarne. Altopascio vive un momento difficile".

M.S.