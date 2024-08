“La Regione ripensi alla sua scelta. No alla vendita parziale di Campo di Marte“

"La Regione ripensi la sua scelta, il Campo di Marte ha una vocazione socio sanitaria e la deve mantenere". Lo sottolineano Massimiliano Bindocci (UIL Lucca), Pietro Casciani (Uil Sanità Lucca) e Guido Carignani (Uil Pensionati Lucca). "La Uil di Lucca, insieme alle categorie della Uil territoriale dei pensionati e della sanità, intende esprimere la propria preoccupazione per la scelta di vendere alcuni edifici nell’area dell’ex Ospedale Campo di Marte, espressa dalla Regione Toscana. Riteniamo che la necessità di Lucca e del territorio sia quella di potenziare l’investimento nella sanità, invece sembra che si proceda in una scelta di dismissioni e di smantellamento del servizio pubblico sul territorio, con una svendita del patrimonio immobiliare che riguarda anche l’area dell’ex Ospedale Campo di Marte. Riteniamo che la vocazione dell’ex Campo di Marte debba essere esclusivamente socio sanitaria, pertanto chiediamo alla Regione di ripensare tale scelta, chiediamo alle amministrazioni locali di intervenire in tal senso. Al Comune di Lucca chiediamo di elaborare un progetto complessivo di valorizzazione della cittadella della salute presso il Campo di Marte. La vendita di alcuni edifici nel Campo di Marte, è una pessima idea".