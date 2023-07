La rassegna “Il serchio delle Muse“ La musica lirica abbraccia la Valle In memoria del maestro Luigi Roni

Partecipata conferenza ieri mattina, nella sala dell’Unione Comuni a Castelnuovo, per la presentazione dei 15 appuntamenti con la lirica nella Valle del Serchio che caratterizzeranno l’estate 2023, promossa e coordinata, come sempre dall’associazione musicale "Il Serchio delle Muse", presieduta da Fosco Bertoli. Per la prima volta la rassegna oltrepassa i confini della Valle e arriva in provincia di Modena e precisamente al Lago Santo in comune di Pievepelago, al confine con il territorio di Barga.

Nell’occasione, nel pomeriggio dell’11 agosto, alle 17, il maestro Andrea Albertini dirigerà un concerto lirico, alternato con letture di Alessandro Bertolucci. Altra novità è il ritorno della rassegna a Gramolazzo nel salone della Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana (Bvlg), il 26 agosto, alle 17. Infine per la prima volta il concerto del 23 luglio, alle 17, nella Casa-museo di Fosco Maraini a Pasquigliora di Molazzana. Sono intervenuti il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, con la responsabile della cultura Martina Moriconi, il presidente di Serchio delle Muse Fosco Bertoli, il consigliere regionale Mario Puppa, l’avvocato e coordinatore musicale della rassegna Michele Salotti, il dottor Francesco Pinagli dell’Unione Comuni, l’assessore alla cultura del Comune di Barga Sabrina Giannotti, il vicesindaco di Pievepelago Maurizio Micheli, il vicepresidente zona Garfagnana della Bvlg Pietro Salatti, la consigliera della Fondazione Banca del Monte Maria Bruna Caproni.

Inoltre, il presidente Bertoli ha letto un messaggio del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini. Si tratta di 15 appuntamenti, di cui 4 in luglio, 9 in agosto e un’appendice a ottobre a Bagni di Lucca con un concerto lirico al salone del Casinò e il 14 dicembre al teatro Alfieri di Castelnuovo con "L’elisir d’amore" di Gaetano Donizetti. L’inizio è per martedì 18 luglio a Coreglia, alle 21, con un concerto alla Limonaia.

L’incontro è stato anche un momento importante per ricordare la figura del maestro Luigi Roni (1942-2020), basso di fama internazionale, nativo di Calomini, ideatore del festival, in particolare con gli interventi di Bertoli, Tagliasacchi e Pinagli, che ha mostrato ai presenti il volume "Luigi Roni e il festival “Il Serchio delle Muse“", curato da Sara Moscardini.

Dino Magistrelli