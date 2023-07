La raccolta fondi per Sea-Watch ’Naufragio’ in scena al Real Collegio

Nel chiostro di Santa Caterina all’interno della struttura del Real Collegio, venerdì andrà in scena “naufragio“ uno spettacolo a cura di Sergio Talenti, serata-testimonianza pensata dal giornalista e poeta per trattare temi delicati e sostenere l’organizzazione non governativa Sea-Watch.

Tutto ha inizio dal 14 giugno 2023 quando un peschereccio di 30 metri con 750 persone a bordo è affondato, facendo risucchiare dagli abissi più di 600 persone. La riflessione della serata tratterà il tema del naufragio, sì in relazione con l’immigrazione, ma anche come naufragio della specie umana, toccando temi come la crisi climatica, gli esodi e le deportazioni.

"Di fronte alla morte di chi aveva dentro talmente tanta energia vitale da spingersi oltre le proprie terre con la speranza di trovare un’altra terra e un’altra casa, occorre fermarsi. Il rispetto dovuto a queste vite – dice Sergio Talenti – è lasciare voce alla poesia e alla musica.

In poche ore numerosi artisti e amici hanno offerto gratuitamente presenza e creatività per concretizzare la serata. A loro il mio grande grazie". Sergio Talenti, esponente di punta della beat generation e volto noto dell’emittente locale NoiTv, con “Naufragio“ torna ancora una volta alle letture pubbliche dopo gli ultimi grandi reading degli anni Novanta condotti insieme agli autori che hanno fatto la storia della letteratura.

Sue le parole del reading teatrale a più voci Mi chiamo Synthesis che chiuderà le performance di venerdì sera. Synthesis è un attrezzo telematico di prima generazione, un individuo post-umano a tutti gli effetti. Il testo, presentato nella sua prima versione alla Rotonda della Besana a Milano nel 1987, sarà interpretato per l’occasione da Pierpaolo Capovilla. Dopo di lui sul palco salirà Stefano Giannotti, compositore, autore e performer che da diversi anni si muove, ottenendo riconoscimenti internazionali, la terza performance sarà affidata al trio Folkoiné, composto da Maria Elena Lippi , Andrea Del Testa e Giovanni Menga.

Tutto in scena venerdi 14 luglio alle ore 21.15, per uno spettacolo colmo di emozioni.

Rebecca Graziano