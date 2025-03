"La qualità è ottima . Si può competere a livello mondiale"

L’olio di Lucca Dop, già famoso per la sua qualità, ha tutte le carte in regola per competere nel mondo. La pensa così Matteo Binazzi, direttore della Confagricoltura provinciale che ha partecipato di recente alla premiazione a Carrara, nell’ambito della Fiera Tirreno CT in occasione dei 20 anni della fondazione del “Consorzio Tutela Olio Dop di Lucca”.

"Questo prodotto – spiega Binazzi – rappresenta una qualità di ottimo livello e può competere a livello mondiale perché va a traino, anche, del turismo che caratterizza Lucca; non è un caso che il mercato straniero, parlo di quello europeo, si sviluppi proprio in virtù delle presenze che scelgono la Lucchesia provenendo dal nord Europa; il nome di Lucca nell’etichetta del prodotto, costituisce un’identificazione con un territorio la cui storia e vocazione ci parlano di un riconoscimento all’alta qualità e il consumatore – prosegue – cerca un olio con queste caratteristiche; il Consorzio, quindi, ha l’ambizione, corroborata dal sostegno sia della Confagricoltura che della Camera di Commercio Toscana nord ovest, di attuare la promozione dell’olio Dop attraverso la partecipazione ad eventi sia nazionali che esteri, come nel caso della Fiera che si terrà oggi a Verona".

Nel novero dei soggetti che fanno promozione dei prodotti, naturalmente vi è anche la Regione Toscana. Prosegue Binazzi: "L’olio è sempre andato a traino del vino, anche perché le aziende che producono soltanto olio sono davvero poche, come nel caso di Gabriele Bove e Renzo Baldaccini; nell’ambito della promozione del prodotto, è determinante anche far conoscere che i costi che le aziende sostengono per produrre olio sono decisamente alti: per questo ci troviamo di fronte a prezzi che possono apparire impegnativi, ma in realtà sono il frutto di un lavoro complesso; ad esempio, rispetto al Dop di Lucca, l’Igp Toscano, l’olio quindi proveniente da altre province costa di meno ma diverse sono anche le procedure; diciamo che il Dop di Lucca deve essere inteso quale strumento per garantire ulteriore qualità". Qualità che Binazzi spiega brevemente: "L’olio della Lucchesia ha il vantaggio di essere prodotto tra il mare e l’interno del territorio, non è troppo amaro, non è piccante e ha punte di dolce; caratteristiche che lo rendono unico nel panorama del settore, e quindi maggiormente versatile per conquistare il pubblico".

Maurizio Guccione