La prosa al Giglio. Paolo Genovese e i tranelli hi-tech

Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena l’adattamento di Perfetti sconosciuti: con l’omonima pellicola nel 2016 Genovese ha vinto il David di Donatello per il miglior film e la migliore sceneggiatura. In scena al Teatro del Giglio da stasera a domenica (feriali ore 21, domenica ore 16), “Perfetti sconosciuti“ è una commedia corale sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere, appunto, “perfetti sconosciuti”.

Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità mettendo i propri cellulari sul tavolo, condividendo messaggi e telefonate. Metteranno così a conoscenza l’un l’altro dei propri segreti più profondi. Partito come gioco leggero, l’esperimento porta a galla i segreti inconfessabili dei commensali, e sfocia nella distruzione di coppie e amicizie, fino al colpo di scena finale. A dare vita sulle tavole del palcoscenico ai protagonisti dello spettacolo di Paolo Genovese sono Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Lorenza Indovina e Valeria Solarino. Scene, costumi e luci sono firmati da Luigi Ferrigno, Grazia Materia e Fabrizio Lucci, per questa produzione Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production. La Stagione di Prosa 2023-2024 è realizzata dal Teatro del Giglio con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus (quest’ultima riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2022). Pochissimi i biglietti ancora disponibili. Info e acquisti alla Biglietteria del Teatro del Giglio (tel. 0583.465320 in orario di apertura al pubblico, email [email protected] ), su www.teatrodelgiglio.it e su www.TicketOne.it

La Compagnia incontrerà il pubblico sabato 24 alle ore 18.30 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca. L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Il progetto di incontri con il pubblico è frutto della collaborazione tra Teatro del Giglio, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppo e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.