"La procedura è regolare". Bocciato il ricorso della Begen. Cantiere Vallisneri avanti tutta

LUCCAPotranno proseguire spediti, senza ulteriori rischi di ‘stop’, i lavori per la costruzione del nuovo padiglione del liceo scientifico Vallisneri. Dopo il Tar anche il Consiglio di Stato – massimo organo di giustizia amministrativa – ha infatti dato ragione alla Provincia di Lucca, respingendo l’appello della ditta Begen, ricorsa al tribunale per essere stata esclusa dall’affidamento del cantiere. La società, prima in graduatoria provvisoria per l’appalto, era stata poi tagliata fuori in sede di aggiudicazione definitiva perché la verifica di congruità era stata ritenuta anomala. A quel punto la ditta si era rivolta al Tribunale amministrativo regionale, impugnando il provvedimento. Ricorso che era stato rigettato dal Tar alla luce degli approfondimenti del responsabile unico del procedimento sulle singole componenti dell’offerta, considerate troppo basse. A mettere la parola ‘fine’ alla diatriba legale in secondo grado di giudizio è stata lo scorso 5 dicembre anche il Consiglio di Stato. La notizia della sentenza con le sue motivazioni, però, è di questi giorni con la protocollazione dell’atto da parte dell’ente di Palazzo Spada, a Roma. Nel frattempo l’ente di Palazzo Ducale aveva affidato i lavori al raggruppamento di imprese costituito dalle ditte Cappelli Bernardo srl, Del Debbio Spa, Baldassari Impianti srl, Diversi Impianti srl e Holz Albertani spa. A seguito dell’appello della ditta Begen al Consiglio di Stato si erano costituiti in giudizio sia la Provincia, difesa dall’avvocato Giuseppe Toscano, sia la ditta Cappelli Bernardo srl. A fine luglio 2024 sono quindi iniziati i lavori per il nuovo padiglione del Vallisneri, che prevedono un investimento della Provincia di oltre 11 milioni di euro.

Jessica Quilici