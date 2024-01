La politica fa lezione in classe. Progetto del “Fermi-Giorgi“ battezzato da Giuliano Amato

Per gli studenti del Polo Fermi Giorgi secondo ciclo di lezioni su “Le Parole della Politica”. Il Progetto, finanziato dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca e coordinato dalla professoressa Maria Rosa Smedile, docente di diritto ed economia in collaborazione con l’Università di Scienze Politiche dell’Ateneo di Pisa nella persona del professor Alberto Vannucci che ha aperto e concluderà il ciclo di incontri, è stato inaugurato nell’anno scolastico 2022/2023 dall’ex Presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato. Il professore Alberto Vannucci, docente ordinario di Scienza Politica dell’Università di Pisa, coordina dal 2010 il Master universitario in “Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione”, costruito con Libera e Avviso pubblico. Gli incontri proseguiranno con il Professore Saulle Panizza, docente ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Pisa. Altra rilevante presenza sarà quella di Mauro Bonazzi, docente di Storia della filosofia antica all’Università di Utrecht e l’Università di Bologna. Il progetto vede inoltre la partecipazione del professor Fabio Pacini, ricercatore in Istituzioni di Diritto pubblico all’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo), abilitato alle funzioni di professore associato per il settore del Diritto costituzionale. Sono eccellenze che nei prossimi tre mesi accompagneranno gli studenti dell’ultimo biennio di una Scuola pubblica in un percorso denso di tanti e diversificati spunti di riflessione, finalizzati ad aprire i ragazzi al confronto su tematiche afferenti alla Politica, un tema complesso ma altamente formativo.