La più piccola galleria “sposa“ il Collettivo Crp in nome del punk

Successo sabato 3 febbraio scorso per i festeggiamenti dei quattro anni di “Spazio G43“, la più piccola galleria alternativa di Prato con la musica dal vivo del gruppo industrial punk di Capannori, i CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico. Soddisfazione per Enzo Correnti, artista a tutto tondo conosciuto come Uomo Carta, che ha festeggiato così il quarto compleanno della sua galleria che ha ideato nel 2020 durante le restrizioni della pandemia nel disimpegno di un appartamento e che si caratterizza proprio per le piccole dimensioni (210 cm x 180 cm). I CRP Collettivo Rivoluzionario Protosonico hanno eseguito brani tratti dal loro album “Beati voi!” e hanno colto l’occasione per presentare la nuova formazione del gruppo con Chiara Venturini. Hanno partecipato alla serata numerosi artisti della scena culturale alternativa a partire da Murat Onol che ha curato l’allestimento della galleria e l’assessore alla cultura del Comune di Prato, Simone Mangani.