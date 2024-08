La piscina riaprirà. Il sindaco Del Chiaro annuncia la data ufficiale

"Da lunedì 26 agosto la piscina comunale di Capannori riapre al pubblico. Da lunedì 2 settembre ripartono tutti i corsi di nuoto e fitness. È possibile già ora chiamare la segreteria, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 18 alle 20, per formalizzare l’iscrizione ai corsi e acquisire tutte le informazioni necessarie". Così il sindaco, Giordano Del Chiaro annuncia la ripartenza, dopo la manutenzione, dell’impianto, chiuso dal 5 agosto per lo svolgimento dei lavori di ordinaria manutenzione della struttura che interessavano principalmente la vasca. Riqualificati gli spazi di accoglienza e interventi di rifinitura e di pulizia e di imbiancatura degli interni laddove necessario. Rinnovato il parco di Acqua Bike, con attrezzature di ultima generazione ed inoltre e` stato implementato il parco dei tapis-roulant portando la disponibilita` delle attrezzature a 20 bike e 16 tapis-roulant. Una prassi estiva di sempre.

Dopo i lavori strutturali, al tetto della struttura, con l’impianto chiuso quasi due anni, adesso si ripristina la consueta tempistica. Il Centro natatorio è utilizzato anche da molte società che fanno allenare i loro atleti per lo sport agonistico. Arrivano molti utenti anche da fuori, è l’unico impianto presente in tutta la Piana.

C’è anche l’opportunità di fare terapie riabilitative. Previste diverse iniziative per il futuro quando si potrà sfruttare l’adiacente Cittadella dello sport. L’orario di apertura dell’impianto: dal lunedì al venerdì ore 7-22, il sabato ore 8-19.30, la domenica ore 8.30-12.30. Ricordiamo che nel centro natatorio capannorese, rimasto chiuso per circa due anni (l’opera di sistemazione del tetto rimase fermo per vari problemi, con il Municipio di piazza Moro che ha risolto il contratto con le ditte dell’epoca), c’è la possibilità di scegliere gli orari con flessibilità, come la modalità Open, dalle 20,30 alle 22.

