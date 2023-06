La Pisaniana in Garfagnana Alla scoperta del territorio

Sarà una puntata de "La Pisaniana" interamente dedicata ai colori e ai sapori della Garfagnana quella che andrà in onda oggi, alle ore 21, sulla rete televisiva Canale 50. La conduttrice della trasmissione - co-prodotta dal circolo culturale d’area vasta ‘Filippo Mazzei’ - Carlotta Romualdi si collegherà dalla suggestiva Fortezza delle Verrucole per dare vita ad un talk-show all’aperto che vedrà come ospiti il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, il sindaco di San Romano Raffaella Mariani, il segretario della Confartigianato di Lucca Roberto Favilla e il giornalista Fabrizio Diolaiuti. L’iniziativa, promossa dall’Unione Comuni Garfagnana, prevede tanti contributi video esterni e collegamenti dalle varielocalità garfagnine di rilevanza storica, culturale e turistica.

Dalla Grotta del Vento, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, raccontata dal suo proprietarioVittorio Verole-Bozzello, al comune di Molazzana, presentato dal sindaco Andrea Talani sulla cima del castello, con un focus specifico su Casa Maraini in località Pasquìgliora, il castello di Ceserana, nel comune di Fosciandora, in compagnia del sindaco Moreno Lunardi e del consigliere e appassionato di storia locale Marco Bonini, fino al borgo antico di Isola Santa, nel comune di Careggine, con il sindaco Lucia Rossi. In collegamento dal capoluogo, intervistato dalla responsabile della rubrica "Salute" de "La Pisaniana" Teresa Sichetti, interverrà poi il conservatore e curatore del Museo italiano dell’immaginario folklorico di San Michele, nel comune di Piazza al Serchio, Umberto Bertolini. Mentre Fabrizio Diolaiuti, durante la trasmissione, avrà modo di fare un ‘blitz’ all’interno del castello di Verrucole. Infine, un viaggio nella cucina tipica garfagnina con Lorenzo Satti, presidente di Garfagnana Coop e Alessandro Pineschi, chef del ristorante "Al Teatro – Laboratorio del gusto". "Una cartolina della nostra terra– dichiara il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi–che esalta il connubio tra cibo, natura ed antichità. Dalla trasmissione ne esce fuori un affresco complessivo di un territorio abitato e raccontato, nei secoli, da poeti e grandi scrittori, oggi in pieno sviluppo turistico, infrastrutturale ed imprenditoriale".

Dino Magistrelli