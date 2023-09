La piccola Stella Rosalba spegne una candelina per la gioia dei genitori

Prima candelina da spegnere oggi per Stella Rosalba Brugiati. Questo il messaggio con il quale i genitori le fanno gli auguri. "La tua nascita Stella Rosalba ha illuminato le nostre vite. Proprio così, tu sei luce per noi, in ogni istante, sempre. Siamo i genitori più felici del mondo! Oggi festeggiamo il tuo primo anno di vita e con tutto il nostro cuore ti auguriamo Buon Compleanno. Mamma Silvia e papà Yuri". Agli auguri si unisce anche la redazione de La Nazione.