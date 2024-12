La Piana, una vera via dei presepi. Dalle chiese alle pievi: la mappa

Natale è anche tempo di presepi: proprio in questi giorni di festa si rinnova la tradizione di andare di chiesa in pieve a visitare le natività più belle, realizzate dagli appassionati volontari, in cerca di tradizione e capaci di creare grande atmosfera.

Da alcuni anni nella Piana è nata una vera via dei presepi, che riunisce simbolicamente i più importanti che in questi giorni di festa sono visitabili, nei centri storici e nei borghi, nelle piccole chiese di collina e in ville e palazzi storici.

Il 26 dicembre come da tradizione si tiene il presepe vivente di Ruota, che invade buona parte dell’antico borgo del compitese, con decine e decine di figuranti, dalle 14 alle 19. Alle 14 apriranno le antiche botteghe, alle ore 17 è prevista la sfilata dei figuranti per le strade, mentre alle 18 si terrà la scena della Natività.

Fra i presepi realizzati secondo tradizione, uno dei più visitati e famosi è quello realizzato nella chiesa di San Quirico, a Valgiano che resterà visitabile ad ingresso libero fino al 12 gennaio, animato dall’alternarsi del giorno e della notte, con laghetti e cascate, dedicato quest’anno alla memoria di uno dei presepisti più attivi, Piero Ciucci, purtroppo scomparso. Il presepe di Valgiano è visitabile nei giorni festivi con orario 10/12 e 14.30/19; al sabato e nei giorni feriali 15/18.

Anche la chiesa di Tofori conta un magnifico presepe artistico, visitabile fino al 12 gennaio ad ingresso gratuito dalle 15 alle 18.30 nei giorni festivi e prefestivi. Simpatico e realizzato con grandi forme di legno è quello proposto dall’associazione il Faro, che ogni anno lo realizza nel campo all’incrocio tra via di via Carraia e via della Chiesa a Parezzana.

Anche le chiese di San Colombano, San Pietro a Marcigliano e Sant’Andrea in Caprile ospitano fino al 12 gennaio le natività realizzate dai residenti e dai volontari delle parrocchie, così come nella chiesa di Marlia, dove qui però le statue sono ad altezza naturale e la grande natività è visitabile il sabato con orario 15/19 e la domenica 9/12 e 15/18.

Altri presepi realizzati secondo tradizione sono quelli di Matraia (fino al 6 gennaio) e quello realizzato nella ex Rsa di Marlia.

Barbara Di Cesare