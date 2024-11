La Philharmonia. Ultimi biglietti per il concerto

Ci siamo. La mitica Philharmonia Orchestra di Londra diretta dal Maestro Esa-Pekka Salonen si esbirà domani sera al Teatro del Giglio (ore 21) per un imperdibile concerto realizzato dal Comitato promotore delle Celebrazioni Pucciniane nell’ambito del ricco calendario di eventi per il centenario della morte di Giacomo Puccini. Ci sono ancora alcuni biglietti (la platea è praticamente sold out) ma sono gli ultimissimi.

L’orchestra che è stata di Furtwängler, Karajan, Klemperer, Sawallisch, Giulini, Kletzki, Dohnányi, Maazel, Muti e Sinopoli arriva per la prima volta nella sua storia a Lucca, al Teatro del Giglio, accompagnata dal suo direttore stabile Esa-Pekka Salonen, uno dei protagonisti assoluti della musica classica di oggi, grande compositore, già direttore della Los Angeles Philharmonic e ospite fisso a Salisburgo. Il maestro finlandese ha calcato i i più prestigiosi palchi nel mondo, dal Metropolitan Opera House di New York al Teatro alla Scala di Milano nel 2010 con tre concerti.

Nel 2011 ha diretto Orango di Šostakovič nel Walt Disney Concert Hall, nel 2012 dirige Il prigioniero di Luigi Dallapiccola al Southbank Centre di Londra e Tristan und Isolde all’Helsinki Festival. Nel 2013 al Teatro comunale Luciano Pavarotti di Modena ha diretto un concerto con la Philharmonia Orchestra ed a Aix-en-Provence Elettra con la Meier. Per la sua grande capacità espressiva sono state a lui affidate molte prime esecuzioni di opere di compositori contemporanei (Franco Donatoni, Magnus Lindberg, Roberto Carnevale, John Adams, John Corigliano ed altri).

La prestigiosa orchestra, in Italia per una tournée di sole tre date – il 7 novembre al Teatro dell’Opera di Roma, il 9 novembre al Teatro alla Scala di Milano -, eseguirà il Concerto per orchestra di Béla Bartók e la Sinfonia n. 1 in mi minore op. 39 di Jean Sibelius. Alla scaletta di brani viene aggiunto, solo per il concerto di venerdì al Giglio, un “fuori programma” pucciniano: dall’opera Le Villi, saranno eseguiti gli intermezzi “L’abbandono” e “La tregenda”. Posto unico 15 euro. Biglietti in vendita alla Biglietteria del teatro e online su TicketOne.