La nuova sfida di Caterina In scena “Iris e le altre“

L’attrice lucchese Caterina Paolinelli (nella foto), dopo la sua esperienza in “Morte di un commesso viaggiatore“ con Michele Placido, torna in scena con “Iris e le altre”: un monologo a quattro voci dove le protagoniste raccontano la propria storia in prima persona, in un intreccio di suoni e parole. Quattro sono anche i linguaggi diversi che si compenetrano sulla scena: le parole scritte da Gioia Battista, che ne cura anche la regia, l’interpretazione in voce e corpo, portata in scena da Caterina, appunto, la partitura vocale creata dall’intensa cantante friulana Elsa Martin e la luce, forte presenza scenica, ideata da Veronica Penzo. Un team tutto al femminile che crea uno spettacolo intenso e poetico, arricchito dallo speciale contributo audio di Anna Kamsha, una giovanissima attrice ucraina del teatro di Kiev. "Ljudmila Pavličenko, Nancy Wake, Anna Egorova e Iris Versari – spiega Caterina – sono le quattro donne, realmente esistite, che si alternano sul palcoscenico. Dò voce ad ognuna di loro in una prova d’attrice di grande responsabilità. Una nuova sfida che sto affrontando giorno per giorno durante le prove".

“Iris e le altre” è una produzione di Caraboa Teatro, con il supporto di ARTEFICI Residenze Creative FVG di A.Artisti Associati di Gorizia, liberamente ispirato all’opera di Andrea Santangelo “Eccentrici in guerra“ e debutterà in prima nazionale per la rassegna Casamatta BookFest il 23 settembre alle ore 21 al Teatro Titano di San Marino.