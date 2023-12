La nuova sfida del manager di “Varrone“

Il manager del gusto Massimo Minutelli affila le unghie per la nuova avventura pronta a coccolare e a riportare in vita un luogo d’affezione per i lucchesi: il ristorante “Il gattino bianco” in via di Tiglio a San Leonardo in Treponzio.

Un locale storico che si era trovato costretto ad alzare bandiera bianca con le restrizioni del Covid e il conseguente precipizio dei fatturati. Ancora oggi su uno dei siti online che raccontava Il Gattino Bianco campeggia la scritta “chiuso definitivamente”. Ecco, non è più così. Oggi stesso inaugura il nuovo “Gattino Bianco“, in realtà tutto in blu, ristrutturato e ampliato (circa 90 posti). “E’ una scommessa, una nuova bellissima avventura che mi sta facendo divertire da pazzi – confessa Massimo Minutelli, patron del marchio “Varrone“ – . Il Gattino Bianco è un ristorante storico, della tradizione, anche in questi giorni ho avuto tanti riscontri dell’affetto che provano i lucchesi per questo locale. Io ci ho creduto sin da subito, e giovedì 7 aprirò”. Dopo la recente apertura di Varrone Pasta in via Fillungo, Minutelli investe ancora nel futuro della ristorazione, pronto a dar nuova linfa al suo concept grazie anche a un maestro, l’executive chef Marco Violini. “Punteremo soprattutto sulle specialità di pesce – fa sapere Minutelli –, partendo da un’ottima materia prima, la costante delle mie attività, ma con un prezzo popolare: 25-30 euro. Con menù completi di pesce da 15 euro e di carne da 13. Sono troppo affezionato all’idea di rendere la tavola accessibile a tutti, mantenendo alti gli standard di qualità. Si può fare con una buona selezione a monte, in questo caso tutto pesce selezionato, abbattuto direttamente sul peschereccio, con l’esperienza e la cura dei dettagli”.

E l’ex Varrone poi Varronino in viale Europa? In questo caso la svolta è netta e, anche in questo caso, imminente: arriva il disco Club Santa Virginia. Per oggi e ancora domani e sabato sono in calendario gli “opening party“ pronti a servire un ingrediente in più: la musica.

L.S.