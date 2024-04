La nuova sede del Comune è realtà: "Punto di riferimento per la comunità"

Dopo tanta attesa, domenica è stato finalmente inaugurato il nuovo municipio del comune di Fabbriche di Vergemoli, totalmente ricostruito nello stesso luogo dove insisteva quello demolito per mancanza dei principi di sicurezza essenziali. Molto partecipato dalla comunità locale, l’evento è stato salutato anche dal presidente della Regione, Eugenio Giani, presente a Fabbriche di Vallico per rimarcare l’importanza delle opere pubbliche che regalano ai cittadini ambiti dove si può lavorare e vivere in totale sicurezza, privilegiando, come in questo caso, l’aggiunta di servizi correlati e aumentando di fatto la fruibilità dell’area territoriale.

"Con orgoglio, oggi abbiamo tagliato il nastro della nuova sede comunale, una Casa comune senza barriere architettoniche e a disposizione di tutti i cittadini - ha commentato Giani - . È stato un cammino, lungo, con ostacoli superati, come la pandemia, ma finalmente possiamo dire di avere un nuovo punto di riferimento che servirà la comunità in molteplici modi. Un sentito grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo importante traguardo".

Stessa visione, quella del presidente della Fondazione Crl, Marcello Bertocchini, ente che ha contribuito attivamente con la Regione e lo stesso Comune di Fabbriche di Vergemoli al raggiungimento dell’oltre milione di euro, attraverso i contributi concessi.

Plauso all’iniziativa di ricostruzione anche da parte di Gabriele Brunini, governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano e della sede distaccata della Val di Turrite, che ha evidenziato come i locali del poliambulatorio presente siano stati dedicati a un compianto volontario e storico rappresentante della Fraternita locale, Alessandro Graziani, oltre a uno spazio dedicato alla stessa Misericordia.

"L’inaugurazione della nuova sede comunale è un punto di partenza, non di arrivo - ha commentato il sindaco Michele Giannini nel ringraziare gli intervenuti e i volontari della Misericordia sempre presenti - , non solo perché dimostra la nostra capacità di portare a termine progetti di assoluta rilevanza, ma anche perché rappresenta il simbolo di una comunità che vuole continuare a vivere pienamente questo territorio".

Fiorella Corti