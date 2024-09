La nuova piazza Jean Varraud. Ieri la grande inaugurazione

Inaugurata ieri pomeriggio a Bagni di Lucca Villa la piazza Jean Varraud (conosciuta anche come piazza del Circolo dei Forestieri) dopo i lavori di riqualificazione che hanno escluso gli stalli di parcheggio con una pavimentazione natura, mentre la vasca centrale, denominata "Fonte di Atteone" è stata restaurata e mantenuta al centro della piazza stessa. L’intervento di riqualificazione di piazza Varraud è stato eseguito nell’ambito degli interventi PinQua-Pnrr "Abitare la Valle del Serchio", con un investimento complessivo di circa 450 mila euro, che ha riguardato principalmente: la ripavimentazione e la realizzazione di aree verdi, l’inserimento di elementi di arredo urbano (come due fontanelle laterali una delle quali sgorga acqua termale), il potenziamento dell’illuminazione.

Alla cerimonia di inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro, hanno partecipato molte autorità fra cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Altopascio Sara D’Ambrosio, il consigliere regionale Mario Puppa, il comandante dei Carabinieri Biagio Oddo, consiglieri comunali e assessori della giunta, oltre a Ilaria del Bianco presidente Lucchesi nel Mondo, il parroco Raffaello Giusti, il tenore Claudio Sassetti, Raffaella Mariani presidente unione comuni Garfagnana e Luca Marchi della fondazione CrLucca. Ospite speciale anche Maurizio Varraud, discendente di Jean. Il sindaco Paolo Michelini, che ha proceduto al taglio del nastro, ha sottolineato che la riqualificazione della piazza principale del Capoluogo restituisce alla cittadinanza uno spazio adatto anche ad iniziative socio-culturali di inclusione e di intrattenimento.

Il presidente della Regione Eugenio Giani, che precedentemente aveva compiuto un sopralluogo sulla piazza durante i lavori ancora in corso, ha commentato: "L’inaugurazione di questa storica piazza è una festa anche per tutta la Toscana. Bagni di Lucca sta rinascendo a nuova vita grazie a queste opere di riqualificazione che l’attuale amministrazione comunale sta mettendo in atto".

Molti i cittadini che hanno partecipato alla cerimonia, allietata dal Corpo Bandistico "Giuseppe Verdi" di Corsagna, che ha eseguito anche l’Inno d’Italia nel momento dell’ufficialità al taglio del nastro tricolore. Un momento bello, di unione per tutta la comunità, che si è riunita nella rinata piazza cittadina. Al termine è stato offerto un gustoso rinfresco a tutti i presenti.

Maco Nicoli