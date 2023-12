La notte speciale delle eccellenze. Una grande festa al teatro Colombo: "Grazie a chi migliora il territorio"

Il pubblico delle grandi occasioni al Teatro Colombo e un’emozione palpabile hanno contraddistinto la prima edizione di "Aspettando Natale - la notte delle eccellenze", organizzata dall’amministrazione comunale per celebrare le personalità e le associazioni del territorio . Un’occasione per festeggiare chi si è distinto durante l’anno e per raccogliere fondi: il ricavato della serata, infatti, sarà devoluto a sostegno delle popolazioni toscane colpite dagli eventi calamitosi di novembre.

"Siamo orgogliosi - ha commentato il sindaco Patrizio Andreuccetti - di poter consegnare questi riconoscimenti simbolici alle persone, ai gruppi, alle squadre e alle associazioni che hanno contribuito durante tutto il 2023 a rendere grande il nostro territorio. Grazie a tutti".

Un momento molto importante, che ha visto tantissimi personaggi del territorio che si sono particolarmente distinto nell’ultimo periodo.

I premiati. In ambito sportivo, il riconoscimento è stato assegnato al pugile Simone Giuliano, ai campioni di triathlon Gabriele Grassi e Denise Cavallini, alla judoka Nicole Celli, all’asd Albachiara, all’asd Corsagna e agli allievi A dell’asd Valdottavo 1970. Per la promozione socio-culturale premiata Nicla Guidotti, mentre per l’impegno culturale e per la valorizzazione del territorio riconoscimento a Silvia Valentini, direttrice dell’Istituto storico lucchese, Carlo Cabriolu Puddu, avvocato, il Maestro Graziano Polidori, il professor Gabriele Matraia, l’artista Francesco Zavattari, lo scrittore Giuseppe Pasciuti, le pittrici Simonetta Cassai e Debora Bertolacci e gli artisti Frediano Paoli e Giuseppe Pierucci. In ambito sociale sono stati premiati le Fraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, Diecimo e Corsagna, il Centro di ascolto Caritas di Borgo a Mozzano, i Fratres di Borgo, Valdottavo, Partigliano e Corsagna.

Spazio anche alla musica, ambito nel quale si sono distinti la Scuola civica di musica Marco Salotti, Andrea Brunini, Andrea Bernardini, Pietro Lino Grandi, la Merciful Band, Il complesso bandistico di Valdottavo e il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Corsagna.

Infine importante riconoscimento al Comitato per il recupero e la valorizzazione della Linea Gotica.

Marco NIcoli