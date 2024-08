La notte in cui “lucevan le stelle“. Le Mura diventano palcoscenico

Conto alla rovescia per “E lucevan le stelle“ edizione 2024. Sabato 10 agosto, notte di San Lorenzo, protagoniste ancora le Mura di Lucca e le torri civiche, aperte straordinariamente al chiaro di luna per ammirare le luci della città dall’alto. Evocata dal nome della manifestazione, che richiama la celebre aria dell’opera Tosca di Giacomo Puccini, sarà ancora la musica la grande protagonista dell’evento: lungo gli oltre 4 chilometri della passeggiata, si alterneranno infatti concerti lirici sui baluardi, mostre, iniziative speciali, casermette aperte con figuranti in costume. Ma molte sono le novità di contenuto e logistiche della serata.

L’evento inizierà alle 21.30, quando le Mura di Lucca diverranno uno straordinario ed eccezionale palcoscenico, dove si alterneranno piccoli concerti, prevalentemente di musica classica, ma anche balli ed esibizioni corali. I baluardi interessati dall’intrattenimento musicale saranno quelli che vanno dal San Paolino al San Salvatore, dove saranno allestite postazioni per i musicisti e collocate sedie a disposizione del pubblico. Parallelamente, dall’altra parte delle Mura urbane saranno aperti in orario serale i sotterranei di Santa Croce e San Martino. Al Caffè delle Mura, ad esempio, ci sarà l’associazione Tango Querido con Milonga, prove di ballo per principianti, intermedi e avanzati. Al Baluardo San Paolino il Circolo della Musica Amici della Musica Alfredo Catalani - Filarmonica “Alfredo Catalani” di Porcari, diretta dal M.o Gloria Cervelli – eseguirà brani dalle opere di Puccini, Verdi, Mascagni mentre il Circolo Lucca Jazz si esibirà con il Quartetto Jazz formato da Alice Ricciardi (voce) Stefano Gregori (chitarra) Simone Pesi (contrabbasso) Simone Granaiola (batteria) - jazz standards. Al Baluardo Santa Croce visite del percorso espositivo e mostra multimediale RiConoscere le Mura nel sotterraneo, così al Baluardo San Martino.

La Torre Guinigi e la Torre delle Ore saranno visitabili per l’occasione in orario serale, a partire dalle 21:30, con biglietto a prezzo speciale di 3 euro. La visita potrà essere effettuata acquistando il biglietto direttamente alla biglietteria, oppure prenotandosi attraverso la piattaforma online Summae. Resteranno aperte, con i gruppi di rievocazione storica, le casermette delle Mura urbane, compresa la sede del Museo della Zecca e dell’Ass. Lucchesi nel Mondo.