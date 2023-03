La nazionale femminile U20 si allena a Gragnano

Il campo sportivo di Gragnano ha ospitato un allenamento della rappresentativa Nazionale Femminile di calcio Under 20 della LND. Le atlete hanno scelto di venire a Capannori in vista della partecipazione alla ‘4a Viareggio Women’s Cup’, in programma da oggi fino al 27 marzo. Accompagnate dalla dirigenza, sono state accolte dal presidente dell’Atletico Gragnano, Marco Fontani, e da altri componenti della società sportiva, alla presenza del consigliere comunale Gianni Campioni. "Siamo stati onorati di ospitare nel nostro impianto questa squadra nazionale – afferma il presidente dell’Atletico Gragnano Marco Fontani - e intendiamo proseguire a promuovere iniziative di questo genere con cui si valorizza, in particolare, il calcio femminile, uno sport che sta crescendo e sta diventando sempre più importante nel nostro Paese. Ringraziamo la dirigenza della Rappresentativa Nazionale Femminile per aver scelto il nostro campo sportivo per l’allenamento delle atlete in procinto di partecipare alla ‘4a Viareggio Women’s Cup’".

Il consigliere Campioni ha sottolineato la qualità degli impianti sportivi: "Scelti da un team di livello nazionale–. Allo stesso tempo si riconosce così anche il buon lavoro svolto con competenza e passione da oltre 50 anni dall’Atletico Gragnano".