La musica protagonista. Due giorni di concerti a Castelnuovo

La musica protagonista a Castelnuovo. Da un’idea nata all’interno della Commissione Eventi, composta dai membri di varie associazioni del territorio e dall’amministrazione comunale, è nata il Music Contest Day, una due giorni dedicata a gruppi musicali che si esibiranno domani e domenica 28 aprile in piazza della Repubblica nel capoluogo garfagnino. Ci sarà anche un verdetto e le due migliori band torneranno ad esibirsi il primo maggio sullo stesso palco in chiusura del concerto dei "Dirotta su Cuba", organizzato da Prg. Tante le richieste per suonare nei due giorni, arrivate da tutta la Toscana con un nutrito gruppo di band locali. Si parte sabato, dalle 17, con le esibizioni che dureranno singolarmente circa un’ora per arrivare quindi al dopo cena. In scena gli Etheral, i Briganti in Fuga, gli SheRockAte, gli Area 21, Gai e Masha e i Dark Matter.

Domenica altre sei band, dalle ore 15 fino all’ora di cena, con i Velgora, i Seven of Spades, la Diego Live Banda, le Jennifer Three, i Kimaera e The Monagrant. Per le band l’occasione di suonare sul grande palco professionale già installato in piazza della Repubblica dotato di copertura e quella poi di poter chiudere la performance dei "Dirotta su Cuba" (in foto). Saranno loro la band protagonista del primo maggio a Castelnuovo, il gruppo fiorentino con la cantante Simona Bencini, Rossano Gentili e Stefano De Donato che hanno raggiunto l’apice del successo a metà degli anni ’90 partecipando anche al festival di Sanremo. Il loro tour festeggia i 30 anni dal primo successo, il singolo Gelosia. Ma le sorprese non saranno solo sul palco. Per ricordare questo importante anniversario ad aprile uscirà un vinile celebrativo del brano del complesso fiorentino. Dino Magistrelli