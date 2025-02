La municipale contro le truffe agli anziani. Per iniziare il corso di aggiornamento

È stato inaugurato ieri mattina dall’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti, dal comandante della Polizia Municipale Bruno Bertilacchi e dal dirigente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Lucca Roberto Femia il corso di aggiornamento per gli agenti della polizia locale comunale indirizzato alle attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani, realizzato in collaborazione con la Questura e Prefettura di Lucca. L’aggiornamento fa parte di un progetto più ampio che metterà in campo successivamente sia una campagna informativa che misure di prossimità con l’intervento degli agenti in luoghi di aggregazione per gli anziani sul territorio dove verranno illustrati i principali casistiche e situazioni di pericolo, come riconoscerle e come chiedere aiuto. Un argomento centrale e, purtroppo, sempre attuale quello delle truffe agli anziani contro cui mette in guardia spesso anche Enel Energia. Le modalità di tentativo di raggiro sono le più disparate, dalla “visita“ a domicilio, all’approccio telefonico a quello online.