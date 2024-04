La Municipale cambia. Sarà “Polizia Locale“

È imminente l’approvazione del nuovo regolamento che scaturisce dalla legge regionale 19 febbraio 2020 n° 11 in materia di sicurezza urbana e polizia municipale. Si parla, secondo la calendarizzazione prevista, del periodo compreso tra giugno a settembre. Tra le novità la nuova denominazione che vedrà, anche in provincia di Lucca, la dicitura “Polizia locale”, così com’è già riscontrabile in altri territori italiani. Si renderà necessario l’aggiornamento del regolamento di attuazione che disciplinerà anche le uniformi in dotazione ad agenti e ufficiali, nonché le nuove insegne che dovranno contrassegnare le auto di servizio. Previsto poi l’aggiornamento di quelli che, da quel momento in poi, saranno gli operatori e le operatrici di Polizia locale. Si tratterà, anche per la nostra provincia, di ricorrere all’uniformità che vede la quasi totalità delle Regioni aderire alla denominazione di Polizia locale, utilizzata anche in Europa e considerata dagli addetti ai lavori al passo con i tempi. Naturalmente questo nuovo passaggio, sia di immagine che di contenuti, sarà soggetto al cambio del nome sulle divise e sui veicoli che, presumibilmente, manterranno comunque il simbolo identitario del “Pegaso” sulle auto e sugli altri mezzi di servizio. Nel giro di poco tempo, insomma, anche in lucchesia vedremo comparire l’immagine della “municipale” secondo la nuova direttiva, sia per quanto riguarda i singoli corpi di polizia (per esempio, Lucca, Capannori, Altopascio) sia in quei territori dove gli enti locali hanno già avviato la gestione associata del servizio di polizia locale, come nel caso dell’unione dei Comuni della Garfagnana.

Al momento non si conosce l’ammontare della spesa per affrontare questo cambiamento; dipenderà, infatti, dal numero di egenti e ufficiali di ogni singolo comando, così come dal numero di mezzi. Non si renderà necessario, invece, il cambio dei giubbotti in dotazione per i quali sarà sufficiente, secondo quanto recita il regolamento, sostituire soltanto la scritta. Al di là dell’approvazione del regolamento fissata entro settembre di quest’anno, la Regione Toscana metterà a disposizione dei singoli Comuni circa 2-3 anni di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Tra i punti qualificanti del regolamento in fase di approvazione, la previsione di un concorso unico a livello regionale con la regione che bandirà un corso-concorso secondo le necessità dei vari comuni, immettendo già “con la divisa” i nuovi agenti pronti a prendere servizio. Anche nella provincia di Lucca, alla luce dei cambiamenti in imminente approvazione da parte della regione Toscana, saranno valorizzati i moduli di polizia di prossimità, già presenti nel territorio, si valorizzeranno i rapporti con il volontariato, e si potrà mettere in atto la costituzione di nuclei specializzati. Sarà infine incentivata anche la gestione associata della polizia locale.

Maurizio Guccione