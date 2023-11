La mostra di Banksy avanti fino a gennaio

La mostra "Banksy or not Banksy?" resterà aperta fino al 7 gennaio nella sala Peregrinatio di piazza Ospitalieri, nel centro storico di Altopascio. Sono stati oltre 1300 i visitatori che si sono immersi nella street art: un progetto inedito che parte da Banksy per allargarsi ai collettivi e agli streetartist che innovano l’arte contemporanea. La rassegna, curata da Bruno Ialuna, è il risultato della collaborazione tra Cooperativa MARE, l’amministrazione comunale e il sistema museale lucchese. L’esposizione conta 31 opere di Banksy e del collettivo Not Banksy, con una sezione dedicata ad altri maestri della street art mondiale. C’è anche MAUPAL, Mauro Pallotta, l’artista che ha collaborato con i giovani e gli anziani di Altopascio per creare un murales che sarà poi posizionato sull’immobile rigenerato di Spianate. La mostra è aperta dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 20. Biglietti a 5 euro, 3 per gli altopascesi.

