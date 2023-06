La montagna per tutti, una giornata all’insegna dell’inclusività

Si è svolta con successo domenica scorsa a Montefegatesi, promossa dalla Società Ermete Zacconi, la manifestazione "La Montagna per tutti", la nuova edizione della speciale giornata di sensibilizzazione e condivisione della Montagna pensata per le persone diversamente abili. L’ evento ha visto la collaborazione di tantissime associazioni che si occupano di montagna, ma anche di disabilità e di lotta alle barriere architettoniche.

Tra le proposte della giornata l’escursione al Monte Coronato con le joelette messe in campo e condotte dal Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa e dal Cai di Castelnuovo Garfagnana con il gruppo "Una montagna per tutti" con la collaborazione del Cai Carrara e il gruppo Trekking Pegaso. Grazie alla Cri Bagni di Lucca, che in paese aveva allestito un punto salute, nel pomeriggio c’è stata anche la possibilità di un giro in joelette per le vie di Montefegatesi, mentre la Val di Lima Off-road ha offerto la possibilità di provare uno speciale Quad omologato per i paraplegici.

M.N.